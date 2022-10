Stasera in TV: in onda “Scherlock Holmes” e “Rocketman”

Stasera in TV: palinsesto odierno davvero ricco. Di seguito alcuni consigli forniti della redazione di LiveUnict.

Cinema Catania troppo lontani? Il piccolo schermo è e resta un’ottima alternativa: di seguito alcune proposte fornite dalla redazione di LiveUnict.

The Secret [Rai 4, ore 21:20]: Maja è scampata agli orrori della guerra e si è ricostruita una vita insieme a suo marito Lewis, in una piccola cittadina americana. Un giorno, mentre si trova in strada, le sembra di riconoscere il suo carnefice e dopo vari appostamenti, decide di rapirlo per vendicarsi per gli atroci crimini di guerra che l’uomo ha commesso contro di lei.

Sherlock Holmes [Canale 20, ore 21:05]: con Robert Downey Jr. e Jude Law, è la rivisitazione del detective di Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, alle prese con un diabolico piano di un Lord. Ovviamente ad aiutarlo ci sarà Watson, amico e assistente.

Io vi dichiaro marito e moglie [Canale 27, ore 21:10]: I vigili del fuoco Chuck, un single amante della vita, e Larry, vedovo che deve mantenere la copertura assicurativa per i suoi figli, fingono di essere gay per ottenere alcuni benefici economici.

Rocketman [Iris, ore 21:00]: film biografico sulla figura del cantante inglese Elton John (interpretato da Taron Egerton), che da piccolo mostra subito una propensione innata per la musica, ottenendo una borsa di studio all’Accademia Reale.