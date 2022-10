Netflix, uscite novembre 2022: imperdibili serie TV e film in arrivo

Netflix, uscite novembre 2022? La redazione di LiveUnict vi prepara in anticipo a ciò che la piattaforma streaming ben presto riserverà: i titoli più interessanti.

Netflix uscite novembre 2022: tante le serie TV e i film, attesissimi, anche nel penultimo mese dell’anno, oramai non più così lontano. Quali? Ecco alcuni esempi.

Serie TV in arrivo a novembre 2022

Blockbuster

Fissata al 3 novembre l’uscita sulla piattaforma streaming Netflix di Blockbuster: la nuova serie comedy segue le vicende dello staff dell’ultimo negozio di videonoleggio degli Stati Uniti d’America.

The Crown 5

Grande attesa per la quinta stagione della serie The Crown, creata da Peter Morgan e, fin dal debutto, seguitissima. I nuovi episodi con al centro le vicende della famiglia reale britannica saranno disponibili a partire dal 9 novembre, e promettono di stupire.

Mercoledì

Il visionario regista Tim Burton, ben noto in tutto il mondo, ha ideato una nuova serie TV che arricchirà la piattaforma Netflix a partire dal prossimo 23 novembre, almeno in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La serie trae ispirazione dall’universo narrativo de La Famiglia Addams. A vestire i panni della protagonista e giovane figlia di Morticia e Gomez, Mercoledì Addams, è Jenna Ortega.

I film in uscita

Ben numerosi anche i film che, a partire dal prossimo mese, Netflix riserverà ai propri clienti. Di seguito alcuni titoli davvero imperdibili.

Enola Holmes 2

Ormai poche settimane separano gli interessati dall’arrivo di Enola Holmes 2: il sequel del film sulle avventure investigative della sorella minore del più celebre Sherlock Holmes sarà disponibile su Netflix dal 4 novembre. Nel cast Millie Bobby Brown, Henry Cavill e Helena Bonham Carter.

Il primo film è uscito ormai due anni fa, nel 2020, ed ha riscosso grande successo.

Il prodigio

Il 16 novembre, infine, approda sulla celebre piattaforma streaming Il prodigio: si tratta di un film diretto dal regista cileno Premio Oscar Sebastián Lelio.

Basato sul libro di Emma Donoghue, la pellicola racconta la storia di una giovane ragazza irlandese, Anna O’Donnell. La famiglia, cattolica, sostiene che la giovane non mangi nulla dal suo undicesimo compleanno, risalente a quattro mesi prima.