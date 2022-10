Scuola, feste e ponti 2022/23: il calendario in Sicilia

Dall'Immacolata alle feste pasquali: ecco le vacanze scolastiche 2022/23. Di seguito il calendario completo

I Santi del 1° novembre è la prima festa per quanto riguarda le vacanze scolastiche 2022/23. Si guarda poi alla Festa dell’Immacolata dell’8 dicembre e alle vacanze di Natale, per poi passare all’anno nuovo con Pasqua, Liberazione, la Festa del Lavoro e quella della Repubblica. Sono tutte ricorrenze celebrate a livello nazionale: le scuole chiuderanno in tutte le regioni. Ogni territorio ha poi le sue festività locali, che giustificheranno altri giorni di stop all’attività didattica.

Le feste nazionali

I Santi quest’anno cadranno martedì 1° novembre. L’Immacolata sarà giovedì 8 dicembre. Per Natale le scuole chiuderanno venerdì 23. Entrando nel 2023, l’Epifania (6 gennaio) cadrà di venerdì. Pasqua sarà il 9 aprile, il 25 aprile sarà un martedì. Il 1° maggio cadrà di lunedì, mentre il 2 giugno sarà un venerdì.

Ponti e feste in Sicilia

Notizie non molto felici per gli studenti siciliane. Oltre alle Feste Nazionali, quelle di Natale (23 dicembre/7 gennaio) e di Pasqua (6/11 aprile), nessun ponte lungo per le scuole siciliane.