Amazon Prime Day ottobre 2022: le migliori offerte per studenti

Amazon Prime Day di ottobre: restano poche ore per godere delle offerte lanciate dal colosso di e-commerce. Quali sono le più convenienti per uno studente?

Amazon Prime Day di ottobre: restano ancora poche ore per godere delle “offerte esclusive Prime” dell’azienda di commercio elettronico statunitense, che mette a disposizione dei propri clienti Prime beni di varie categorie a prezzi, talvolta, stracciati. In una nuova veste autunnale, l’azienda ha scelto le giornate di ieri, 11 ottobre e oggi, 12 ottobre, per proporre ai propri utenti offerte irrinunciabili: ma quali di queste sono le più “ghiotte” per uno studente?

Amazon Prime Day: i prodotti elettronici in offerta

Si parta dalla categoria più gettonata da ogni studente: quella dei PC, dei desktop e dei tablet. Sono strumenti ormai immancabili, soprattutto dopo l’introduzione dello smart learning e dello smart working: ecco perché Amazon ne offre una selezione in forte sconto. Tra questi, è possibile citare:

il tablet Samsung Galaxy Tab A8 da 128 GB a €225,06 anziché €309,90

da 128 GB a €225,06 anziché €309,90 il tablet Lenovo Tab P11, fornito di Smart Charging Station 2 , a €249 anziché 399;

, a €249 anziché 399; il PC Samsung Galaxy Book con il 45% di sconto, a €449 anziché €819;

con il 45% di sconto, a €449 anziché €819; il notebook Lenovo Idea Pad a €459 anziché €699 (offerta lampo).

Sempre nel campo dell’elettronica, per gli studenti possessori di computer fisso, è d’obbligo tenere in conto certe offerte, ad esempio quelle relative alle webcam e alle cuffie. Per effettuare le proprie videochiamate, allora, si potrebbero scegliere:

la webcam con microfono Trust Gaming Gxt 1160 Vero Webcam , a €19,99 anziché €59,99;

, a €19,99 anziché €59,99; le cuffie Razer Kraken X a €33,99 anziché €59,99.

Altro strumento elettronico utile allo studio, sebbene inusuale, è lo scanner OCR Scanmarker Air: lo si trova in offerta a €112 (anziché 149) e consente di copiare le parti interessanti dei testi di studio sottolineandoli, ricopiando tramite Bluetooth le porzioni di testo prese in considerazione.

Si trova, infine, in offerta anche la tavoletta grafica Wacom Onebywacom Small, a €34,90: molto utile a quegli studenti che non si limitano al semplice riassunto, facendone invece mappe mentali coloratissime e utili.

Amazon Prime Day: i prodotti di cartoleria in offerta

Ma la vita di uno studente non è fatta solamente di mezzi elettronici. Ecco perché Amazon propone in forte sconto, ad esempio, il pack da 10 quaderni Pigna Monocromo A4, bianchi, a righe o a quadri, a €12,19; allo stesso modo, è vantaggiosa l’offerta di 6 blocchetti da 90 post-it ciascuno a 10,95€, così come quella della confezione da 15 evidenziatori a penna della Bic a €10,99.

Ma anche zaini e astucci si trovano in offerta: basti pensare, ad esempio, al classico zaino Eastpack Padded Pak’r da 24L a €27,70 nella versione nera, a €25,10 nella versione grigia, nella versione da 10L a €19,40. Sempre della stessa marca, inoltre, è possibile reperire l’astuccio BenchMark 21 cm, a €7,90 nella versione nera, a €6,90 in grigio.

Gli integratori in offerta

Ma lo studio, si sa, è fonte di stress e stanchezza: come rimediarvi? Anche in questo caso, Amazon viene in aiuto agli studenti in crisi: ecco ch’è possibile reperire l’integratore Be-Total Mind Plus da 20 bustine a 8,69€, particolarmente consigliato in momenti di forte stress e mancanza di attenzione.

Ma un buon studente è tale anche se aiutato da un buon sonno: ecco perché Amazon propone integratori quali il maxi formato 2×72 di ZZZQuil a €33,99.

Un’ultima menzione speciale, infine, va agli integratori multivitaminici, utilissimi per i cambi di temperatura in arrivo e le conseguenti influenze stagionali: ecco perché è possibile reperire il Supradyn Energy da 70 a €7,99, la vitamina C pura ESI da 90 a €11,90, infine il Supradyn Difese da 30 a €13,99. Mancano poche ore alla fine dell’Amazon Prime Day: meglio affrettarsi a far scorta dei prodotti più utili alla propria vita studentesca.