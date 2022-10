Pagamenti pensioni novembre 2022: il calendario

Pagamenti pensioni novembre 2022: di seguito il calendario diffuso da Poste italiane e le modalità di ritiro della propria somma.

Pagamenti pensioni novembre 2022: partirà mercoledì 2 novembre la possibilità di ritirare la pensione in contanti in un degli oltre 12mila sportelli di Poste Italiane. La data di ritiro, salterà di un giorno per la festività del 1° novembre, giorno di Tutti i Santi, che in Italia prevede la chiusura di scuole e uffici pubblici.

Pagamenti pensioni novembre 2022

Pensioni di novembre: è già tempo di dare tutte le informazioni su quando verranno erogate e come ritirarle, info che anche questo mese, si portano dietro la preoccupazione legata ai rincari, ma anche le aspettative sugli aumenti previsti sulle somme spettanti ai pensionati.

A partire dalle date di ritiro, iniziamo con il dire che le pensioni potranno iniziare ad essere ritirate dal 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti, proseguendo poi con la turnazione alfabetica prevista presso gli uffici di Poste Italiane.

Possibilità di domicilio

Tutti i cittadini pensionati potranno dunque presentarsi allo sportello dell’ufficio postale a seconda della turnazione alfabetica, per ritirare la somma che gli spetta, inclusi i pensionati dai 75 anni in sù, che con la fine della pandemia, non hanno più la possibilità di richiedere lo specifico servizio di ritiro della pensione e di consegna del denaro presso il proprio domicilio.

Il servizio totalmente gratuito era stato attivato a partire dall’emergenza sanitaria per il Coronavirus, per evitare il dilagare dei contagi, ed erano i Carabinieri le persone delegate al ritiro della pensione alla Posta e la consegna a casa.

Il calendario

La turnazione alfabetica da rispettare, sarà affissa all’esterno degli Uffici Postali.