Sicilia, bimba migrante in coma: ha bevuto acqua di mare per giorni

Bambina migrante di due anni è attualmente in coma ricoverata in ospedale dopo aver bevuto per giorni l'acqua del mare. Gli ultimi aggiornamenti.

Ha dell’incredibile la vicenda che vede protagonisti una mamma e la sua bambina di soli due anni. Pare infatti che per giorni durante il tipico “viaggio della speranza” attraversando il Mediterraneo per giungere Lampedusa abbiano bevuto entrambe acqua del mare.

Dati i malesseri una volta giunte a destinazione ieri mattina, entrambe sono state trasportate in elisoccorso negli ospedali Di Cristina e al Civico di Palermo in gravi condizioni. Dagli aggiornamenti la bambina è attualmente in coma ed è stata intubata, presentando un edema polmonare. La madre della piccola invece è attualmente in gravi condizioni non ancora specificate.

A portarle in ospedale, sono stati i sanitari del 118, coordinati dalla sala operativa di Palermo. Ma nonostante questo caso e molti altri precedenti con la stessa valenza, a Lampedusa continuano gli sbarchi. Infatti, sempre ieri sono giunte a destinazione altre 136 persone, mentre altri 110 migranti sono stati imbarcati, lasciandosi alle spalle l’hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa, sul traghetto di linea Paolo Veronese che in serata giungerà a Porto Empedocle.