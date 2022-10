Sconti studenti universitari: le offerte di ottobre 2022

Sconti studenti universitari? Anche ad ottobre la redazione di LiveUnict informa sulle migliori offerte utilizzabili solo da chi è iscritto presso un ateneo.

Sconti studenti universitari: arrivano le prime piogge, iniziano le lezioni e già si rimpiangono spiagge e sole estivo. Diventa indispensabile trovare una ragione per sorridere. LiveUnict ve ne suggerisce una: le offerte riservate a chi è iscritto all’università per il mese di ottobre 2023.

ASOS

Anche per questo mese Asos, sito britannico di moda e cosmesi, offre uno sconto agli studenti universitari interessati, pari al 10%. Come ottenerlo? Basterà compilare lo specifico modulo, interno al sito ufficiale dell’azienda, inserendo dati quali il nome o l’indirizzo email dell’università. Lo sconto potrà essere utilizzato fino alla laurea.

Amazon Prime

Anche a ottobre gli studenti universitari possono usufruire dei vantaggi legati all’abbonamento Amazon Prime Student. Tra questi:

consegne rapide , anche in un giorno;

, anche in un giorno; per gli appassionati di cinema, migliaia di film e serie TV in streaming( incluse le serie Prime Original) e, chi segue il calcio, le partite UEFA Champions League fissate per il mercoledì.

Inoltre, nel corso di soli due giorni di ottobre, sarà possibile accedere offerte esclusive ed imperdibili.

È bene ricordare che il costo annuale per gli studenti è pari a €24,95, o € 2,49 al mese: la metà rispetto al medesimo abbonamento riservato ad altre categorie.

Ma non è finita qui. Una volta attivato l’abbonamento, gli universitari potranno godere di un periodo di prova gratuita lungo ben 90 giorni.

Sconti studenti universitari: Converse

Amanti delle scarpe Converse? Ai membri UNIDAYS verificati viene riservata la possibilità di acquistarle risparmiano. Previsto, di fatto, uno sconto del 15%.

Sconti studenti universitari a Catania

Gli ultimi sconti studenti universitari per il mese di ottobre 2022 riguardano, nello specifico, gli iscritti ad uno dei Corsi di Laurea dell’Università degli Studi di Catania.

Per tutti gli studenti regolarmente iscritti per l’Anno Accademico 2022/23 è previsto uno sconto del 25% sull’acquisto dei testi universitari. Si esplicita che di questo si potrà usufruire soltanto in due specifici periodi: