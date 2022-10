Feste e Ponti 2022/2023 scuola: i giorni di vacanza per ogni Regione

Feste e Ponti 2022/2023 scuola: in quali giorni gli studenti rimarranno a casa? Di seguito tutte le date d'interesse, spesso diverse a seconda della Regione.

Feste e Ponti 2022/2023: il nuovo anno scolastico è iniziato da appena qualche settimana ma non si può fare a meno di pensare già alle alle vacanze. Tutte le Regioni hanno già stabilito in autonomia un proprio calendario scolastico, con i relativi ponti, feste e vacanze. Ecco di seguito tutte le date da segnare, Regione per Regione.

Il Ponte del primo novembre

Ormai alle porte la vacanza del primo di novembre, che quest’anno sarà di martedì. Come riportato da FanPage, non seguiranno lezioni già il giorno prima, il 31 ottobre, i ragazzi di:

Abruzzo;

Basilicata;

Calabria;

Campania;

Emilia Romagna;

Friuli Venezia Giulia;

Liguria;

Marche;

Puglia;

Umbria;

Veneto;

Province autonome di Trento e Bolzano.

In altre Regioni il ponte durerà tre giorni, includendo anche il 2 di novembre. Si fa riferimento a Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Marche, Molise e Sardegna, mentre a Bolzano si rientra il 7 novembre.

Come ogni anno, le vacanze più lunghe sono quelle di Natale, ma possono variare spostandosi in lungo e in largo per la Penisola.

Per Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria le vacanze natalizie inizieranno il 23 dicembre e finiranno il 7 gennaio , a cui va aggiunta la domenica.

le vacanze natalizie inizieranno , a cui va aggiunta la domenica. In Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Valle d’Aosta e Veneto , invece, gli studenti resteranno a casa dal 24 dicembre al 7 gennaio .

, invece, gli studenti resteranno a casa . per Campania, Lazio, Lombardia, Sardegna e Provincia di Trento vacanze dal 23 dicembre al 6 gennaio;

vacanze per Emilia Romagna Toscana e Provincia di Bolzano, infine, a casa dal 24 dicembre al 6 gennaio.

Le altre feste di dicembre

Altra vacanza da ricordare è quella giorno 8 dicembre. Ma in Calabria, Molise, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano si fermeranno anche nei giorni precedente e seguente, rispettivamente venerdì 9 e sabato 10 dicembre.

Feste e Ponti 2022/2023: le vacanze di Carnevale

A febbraio è previsto uno stop in occasione del Carnevale. Giorno 20 e giorno 21 febbraio non si andrà a scuola in Abruzzo, Basilicata, Campania, Piemonte e Provincia di Trento.

In Friuli Venezia Giulia, Veneto e Valle d’Aosta le scuole saranno chiuse anche il 22 dello stesso mese.

Lezioni “in pausa” soltanto il 21 febbraio in Sardegna e solo il 22 in Molise. Il 24 ed il 25 febbraio, invece, cancelli chiusi per le scuole della Lombardia.

Uno stop lungo un’intera settimana è previsto invece nella provincia di Bolzano.

Vacanze di Pasqua uguali per tutti

Almeno feste di Pasqua saranno uguali per tutti, è proseguiranno dal 6 aprile all’11 aprile.

Lo stesso mese, in particolare il 25 aprile, si celebrerà la Festa della Liberazione ma in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto si rimarrà a casa anche il 24. In Sardegna non ci saranno lezioni il 28 aprile mentre a Bolzano il 29 aprile.

Infine la Festa della Repubblica del 2 giugno ricadrà di venerdì: vacanze dal giorno prima in Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Umbria e Veneto.