Quando inizia la scuola? Primo giorno Regione per Regione e ponti previsti

Questo mese inizierà il nuovo anno scolastico ma la prima campanella non suonerà per tutti gli studenti italiani lo stesso giorno. Di seguito tutte le date importanti per insegnanti e alunni.

Il 1° settembre inizia formalmente il nuovo anno scolastico 2022/2023 per tutti gli operatori scolastici. Ma gli studenti quando torneranno tra i banchi di scuola? Ecco si seguito il calendario scolastico con le date di inizio della scuola per ciascuna Regione, i possibili ponti previsti e le date delle festività.

Data di inizio Regione per Regione

Le Regioni con le proprie delibere decidono ogni anno l’inizio e la fine delle attività didattiche, compresi ponti e festività non nazionali. Per le feste nazionali è lo stesso Ministero dell’Istruzione, che tramite un’ordinanza, emana l’ordinanza con le relative date, uguali per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

La prima Regione ad aprire i cancelli delle proprie scuole sarà l’Alto Adige, giorno 5 settembre. Seguiranno il 12 settembre:

Abruzzo;

Basilicata;

Friuli Venezia Giulia;

Lombardia;

Piemonte;

Trentino;

Veneto.

Il 13 settembre toccherà alla regione della Campania.

14 settembre:

Calabria;

Liguria;

Marche;

Molise;

Sardegna;

Puglia;

Umbria.

Il 15 settembre:

Emilia Romagna;

Lazio;

Toscana.

Concluderanno il girone di riapertura Sicilia e Valle d’Aosta, il 19 settembre.

Ponti e festività

Sulla base delle festività nazionali previste, sono stati conteggiati anche i possibili ponti:

1° novembre , Tutti i Santi: cadrà di martedì e si ipotizza un ponte lungo che partirà da sabato 30 ottobre fino a mercoledì 2 novembre ;

, Tutti i Santi: cadrà di martedì e si ipotizza un ponte lungo che partirà da ; 8 dicembre , Festa dell’Immacolata si festeggerà di giovedì, quindi il ponte durerà fino a domenica 11 dicembre , e nel caso di Milano, dato che si festeggia Sant’Ambrogio, potrebbe iniziare da mercoledì 7 dicembre ;

, Festa dell’Immacolata si festeggerà di giovedì, quindi il ponte , e nel caso di Milano, dato che si festeggia Sant’Ambrogio, potrebbe iniziare da ; Per le vacanze natalizie la chiusura delle scuola è prevista tra il 22 e 23 dicembre e di rientrerà lunedì 9 gennaio 2023 , dato che l’Epifania cadrà di venerdì.

la chiusura delle scuola è prevista tra il e di rientrerà , dato che l’Epifania cadrà di venerdì. Per Pasqua la chiusura delle scuole è prevista dal 6 aprile all’11 aprile ;

la chiusura delle scuole è prevista dal ; La Festa della Liberazione sarà di martedì e quindi si prevede l’inizio del ponte da sabato 22 aprile a martedì 25 aprile ;

; Primo maggio sarà di lunedì;

Infine, l’ultima pausa prevista prima della chiusura dell’anno scolastico, il 2 giugno, Festa nazionale della Repubblica italiana, cadrà di venerdì.