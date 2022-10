Stasera in TV: in onda “Un conto da regolare” e “Il buono, il brutto e il cattivo”

La redazione di LiveUnict propone film e programmi da guardare stasera in tv in questa giornata di pioggia e brutto tempo.

Un conto da regolare [Rai 4, ore 21:20]: Frank è un criminale che, colpito da una malattia terminale, viene rilasciato dalla prigione in cui ha scontato molti anni dopo essersi preso la colpa di un crimine che non ha commesso. In libertà, cercherà vendetta contro coloro che gli hanno fatto del male.

Il buono, il brutto e il cattivo [Rai Movie, ore 21:10]: Nel bel mezzo della guerra di secessione ci sono tre uomini senza scrupoli e senza ideali che vivono ai margini della legalità: Joe il Buono (Clint Eastwood), Tuco il Brutto (Eli Wallach) e Sentenza il Cattivo (Lee Van Cleef). Quest’ultimo è sulle tracce di un bottino nascosto da un tale Bill Carson in una tomba, ma le circostanze vogliono che sia il Buono a scoprire il nome sulla tomba e il Brutto ad individuarla.

Dullas Buyers Club [Cielo, ore 21:15]: Nel 1986 a Ron Woodroof (Matthew McConaughey), un elettricista del Texas, viene diagnosticato l’Aids e i medici gli prospettano pochi giorni di vita. Frustrato dalla mancanza di terapie mediche ufficiali e non disposto ad accettare una condanna a morte, Woodroof trova un’ancora di salvezza nell’uso di farmaci illegali e alternativi e crea un giro di contrabbando per renderli disponibili ad altri malati di Aids.