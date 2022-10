Meteo Sicilia, ancora sole nel weekend ma temporali in arrivo: le previsioni

Meteo Sicilia: previsto ancora "caldo" per questi giorni di fine settimana. Ma per l'inizio della prossima si prospettano piogge e temperature più basse per diverse città dell'Isola.

Meteo Sicilia: è iniziato il weekend e le previsioni meteo annunciano giornate di bel tempo con tanto sole, ma dall’inizio della prossima settimana arriverà la pioggia. Di seguito, previsioni e temperature in dettaglio.

Per la giornata di oggi, 7 ottobre 2022, il cielo sarà sereno nella maggior parte delle province siciliane, ad eccezione di Messina, Ragusa e Siracusa, dove saranno previste nubi sparse.

Le temperature massime si aggirano quasi tutte al di sopra dei 25 °C, invece la temperature minima più bassa è stata registrata ad Enna.

Agrigento max 26 °C, min 15 °C;

max 26 °C, min 15 °C; Caltanissetta max 24 °C, min 12 °C;

max 24 °C, min 12 °C; Catania max 26 °C, min 18 °C;

max 26 °C, min 18 °C; Enna max 22 °C, min 8 °C;

max 22 °C, min 8 °C; Messina max 25 °C, min 18 °C;

max 25 °C, min 18 °C; Palermo max 26 °C, min 19 °C;

max 26 °C, min 19 °C; Ragusa max 24 °C. min 14 °C;

max 24 °C. min 14 °C; Siracusa max 27 °C, min 16 °C;

max 27 °C, min 16 °C; Trapani max 25 °C, min 19 °C;

Sabato e domenica

Per la giornata di sabato 8 ottobre 2022 non sono previste variazioni notevoli: il sole sarà prevalente e le temperature massime toccheranno quasi i 30 °C, in particolar modo a Catania (28 °C) e Siracusa (29 °C), dove sarà prevista anche una leggera nuvolosità.

Domenica 9 ottobre 2022 le temperature saranno ancora alte ma in alcune città compariranno le prime previsioni di pioggia:

Agrigento e Messina, max 27 °C;

e max 27 °C; Caltanissetta , max 25 °C;

, max 25 °C; Catania e Siracusa max 29 °C. Prevista poca nuvolosità in entrambe le città;

e max 29 °C. Prevista poca nuvolosità in entrambe le città; Enna max 23 °C;

max 23 °C; Palermo , max 28 °C e comparsa di nubi;

, max 28 °C e comparsa di nubi; Ragusa , max 26 °C;

, max 26 °C; Trapani, max 26 °C con pioggia e schiarite.

Meteo Sicilia: inizio settimana

Lunedì 10 ottobre 2022 la situazione meteo Sicilia cambierà radicalmente: in tutte le città siciliane, infatti, saranno previste piogge e temporali, e le temperature subiranno un abbassamento notevole in alcune province siciliane, con l’unica eccezione della città di Palermo dove la massima si manterrà intorno ai 25 °C.