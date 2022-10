UNICT – Professioni sanitarie 2022/23: gli elenchi degli immatricolati

Disponibili sul sito dell'Università degli Studi di Catania gli elenchi degli studenti immatricolati ai Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie per l'Anno Accademico 2022/23: i documenti gli step successivi.

Per tutti coloro che ambiscono ad accedere ai Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie, sono stati pubblicati e risultano, dunque, già consultabili sul sito di Ateneo gli elenchi degli studenti immatricolati per l’Anno Accademico 2022/23.

Di seguito gli elenchi:

Step successivi

Nel caso in cui coloro che hanno proceduto con l’immatricolazione, pagando il relativo contributo entro i termini previsti, non dovessero riscontrare il proprio nominativo fra gli elenchi degli studenti iscritti, dovranno necessariamente segnalare l’omissione entro domani, 7 ottobre. Come? Inviando una e-mail a settore.medico@unict.it, riportando come oggetto “Segnalazione omissione immatricolato professioni sanitarie” e allegando la copia del versamento effettuato e un valido documeno di identità.

Entro martedì 11 ottobre 2022 verrà, invece, pubblicata la lista degli ammessi per scorrimento che potranno poi immatricolarsi entro il 17 ottobre.

Dopo tale data si procederà alla formazione degli elenchi dei candidati per secondo scorrimento. Questi verranno pubblicati entro giovedì 20 ottobre 2022: immatricolazioni concesse, in questo caso, fino al 25 ottobre.