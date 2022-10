UNICT – Professioni Sanitarie 2022/23: pubblicato primo scorrimento

Finalmente rese pubbliche le liste degli ammessi per scorrimento ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie dell'Università degli Studi di Catania.

Dopo la pubblicazione delle graduatorie e quella degli elenchi degli immatricolati, è la volta delle liste degli ammessi per scorrimento ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie dell’Università degli Studi di Catania, per l’Anno Accademico 2022/23.

Si ricorda che gli ammessi per scorrimento potranno procedere con l’immatricolazione entro e non oltre il 17 ottobre. Inoltre entro il 20 ottobre verranno pubblicate le liste degli ammessi per secondo scorrimento.

Di seguito le liste degli ammessi per scorrimento.