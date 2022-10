Stasera in TV: “Il cavaliere oscuro” e “Ma cosa ci dice il cervello”

Anche questa settimana di lavoro e/o lezioni è quasi giunta al termine: per alleggerire l'attesa e la stanchezza, la redazione di LiveUnict vi consiglia alcuni film da vedere stasera in TV.

Se raggiungere un Cinema Catania risulta troppo complesso, è sempre possibile sedersi comodi sul divano e godersi un ben film in TV. Di seguito i consigli in merito dalla redazione di LiveUnict.

Red Sparrow [Italia1, 21:21]: la vicenda, ispirata al libro di spionaggio di Jason Matthews, è ambientata nella Russia contemporanea, dove l’agente segreto Dominika Egorova lotta per sopravvivere alla burocrazia dell’intelligence post-sovietica e diventa, contro la sua volontà, un “Sparrow”, ovvero un agente infiltrato che deve operare contro l’agente della CIA, Nathaniel Nash, che si occupa della gestione degli affari dell’intelligence russa.

Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno [Mediaset20, 21:04]: Bruce Wayne ritorna ad indossare la maschera di Batman nella sua Gotham City, quando il commissario Gordon scopre il complotto volto ad annientare la città. Ora, i nuovi antagonisti con cui l’eroe dovrà fare i conti sono la misteriosa Selina Kyle e il pericoloso Bane.

Ma cosa ci dice il cervello [Cine34, 21:00]: la protagonista, Giovanna, è una donna trascurata e dedita al lavoro al Ministero e agli impegni scolastici della figlia Martina. Dietro la vita noiosa e ripetitiva di Giovanna, si nasconde in realtà un’altra identità, quella di un agente segreto,dedito a pericolose missioni internazionali. Durante una rimpatriata compagni di liceo, ascoltando le storie e i cambiamenti di ognuno, Giovanna prende consapevolezza del fatto che tutti, nessuno escluso, sono costretti a subire quotidianamente vessazioni continue e così decide di riportare ordine non solo alla sua vita, ma soprattutto in quella delle persone a cui vuole bene, grazie ai mezzi segreti a sua disposizione.