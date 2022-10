Prove Invalsi 2023, dalla primaria alle superiori: tutte le date

Prove Invalsi 2023: reso pubblico il relativo calendario. A partire saranno gli studenti maturandi, seguiranno gli altri. Di seguito tutte le date d'interesse.

Prove Invalsi 2023: le date sono già state svelate, nonostante le lezioni siano iniziate soltanto da qualche settimana. Reso pubblico, di fatto, il relativo calendario. Di seguito i giorni fissati.

Prove Invalsi 2023: il calendario

Il via è fissato per il primo giorno di marzo, e riguarderà gli studenti che a giugno dovranno affrontare anche l’Esame di Stato. Gli ultimi ad affrontare le prove Invalsi saranno, invece, gli alunni della scuola primaria. Ma ecco le date per anno e grado.

Scuola primaria, secondo anno

Prevista una prova cartacea.

Italiano : venerdì 5 maggio 2023;

: venerdì 5 maggio 2023; Prova di lettura, solo per classi Campione : venerdì 5 maggio 2023;

: venerdì 5 maggio 2023; Matematica: martedì 9 maggio 2023.

Scuola primaria, ultimo anno

Si tratta di una pova cartacea.

Inglese : mercoledì 3 maggio 2023;

: mercoledì 3 maggio 2023; Italiano : venerdì 5 maggio 2023;

: venerdì 5 maggio 2023; Matematica: martedì 9 maggio 2023

Scuola secondaria di primo grado, ultimo anno

In questo caso prevista una prova al computer – CBT

Sessione ordinaria classi Campione : lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, mercoledì 12 aprile 2023. Spetterà alla scuola scegliere tre giorni per le prove di italiano, matematica e inglese (lettura e ascolto);

: lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5, mercoledì 12 aprile 2023. Spetterà alla scuola scegliere tre giorni per le prove di italiano, matematica e inglese (lettura e ascolto); Sessione ordinaria classi non Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 3 aprile 2023 a venerdì 28 aprile 2023;

Si esplicita che le date riservate alla sessione suppletiva sono in fase di definizione.

Scuola secondaria di secondo grado, secondo anno

Ancora una volta una prova al computer – CBT.

Sessione ordinaria per classi campione, prove di Italiano e Matematica : giovedì 11, venerdì 12, lunedì 15 maggio 2023. In questo caso l’istituto è tenuta a scegliere due giorni per svolgere le prove di Italiano, Matematica;

: giovedì 11, venerdì 12, lunedì 15 maggio 2023. In questo caso l’istituto è tenuta a scegliere due giorni per svolgere le prove di Italiano, Matematica; Sessione ordinaria per classi non campione, prove di Italiano e Matematica: da giovedì 11 maggio 2023 a mercoledì 31 maggio 2023.

Scuola secondaria di secondo grado, secondo anno

Prevista una prova al computer – CBT.

Sessione ordinaria per classi campione : mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3, lunedì 6 marzo 2023. La scuola deve scegliere tre giorni per svolgere le prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto).

: mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3, lunedì 6 marzo 2023. La scuola deve scegliere tre giorni per svolgere le prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto). Sessione ordinaria per classi non campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da mercoledì 1 marzo 2023 a venerdì 31 marzo 2023.

Non sono state ancora rese note le date per la sessione suppletiva.