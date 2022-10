Covid, Bassetti: “No a mascherine obbligatorie in classe”

Inizia la scuola, risalgono i contagi da Coronavirus. Dal Governo sembrerebbe star arrivando una proposta per far rientrare l'obbligo delle mascherine in classe, ma l'infettivologo Matteo Bassetti non ci sta.

L’Italia è tornata a una situazione di “quasi normalità”. Sin dall’inizio dell’anno, le restrizioni dovute alla pandemia da Coronavirus sono andate sempre più diminuendo, fino ai giorni più recenti: si pensi solo al decadimento delle mascherine obbligatorie sui mezzi pubblici; resta ancora, tuttavia, l’obbligo presso le strutture sanitarie e ospedaliere.

I nuovi casi, tuttavia, sono tornati a salire in questi giorni: complice, anche, il ritorno a scuola, il raccogliersi, dunque, di diverse persone in ambienti singoli e chiusi. Ed è proprio per la scuola che si ipotizza di far rientrare la restrizione legata alle mascherine per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. Ma Matteo Bassetti, infettivologo, si è scagliato apertamente alla proposta con un tweet.

Secondo l’infettivologo, infatti, “l’unica cosa che alcuni conoscono per combattere il Covid è quello di mettere restrizioni a scuola. L’equazione è semplice: salgono i tamponi positivi: mascherine obbligatorie in classe”. Ma Bassetti non ci sta, concludendo il suo tweet con “basta colpire sempre la scuola”. Dal Governo, tuttavia, non arrivano ancora direttive: per il momento, gli studenti potranno proseguire i propri giorni scolastici senza essere obbligati a portare la mascherina.