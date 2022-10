Stasera in TV: “Il Commissario Montalbano” e “C’è posta per te”

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio… tranne quando si parla dei consigli della Redazione di LiveUniCT sullo stasera in tv! Non sapete cosa guardare? Troppi impegni per sbirciare la guida? Ci pensiamo noi, a voi basta mettervi comodi!

Il Commissario Montalbano – Il cane di terracotta [Rai Uno, ore 2125]: Una nuova settimana e un nuovo episodio del Commissario più amato dal pubblico italiano. Questa volta Montalbano dovrà affrontare il capomafia Tanu U Greco, che gli rivelerà l’esistenza di un deposito di armi in una grotta fuori dal paese. Dopo essere rimasto gravemente ferito in un attentato organizzato dalla malavita per impedirgli di proseguire le indagini, il commissario impiegherà il periodo di convalescenza per cercare di svelare il mistero della grotta. E saranno alcuni anziani a raccontargli della misteriosa sparizione, proprio nei primi anni Quaranta, di una certa Lisetta e di suo cugino Lillo, il proprietario del terreno dove si trova la grotta: il giovane si era appena laureato con una tesi sul mito di Efesto e le sue varianti. Montalbano riuscirà però a ritrovare Lillo, che gli racconterà di una notte del 1943 in cui Lisetta si rifugiò a casa sua sconvolta…

Security [Italia Uno, ore 21.20]: Se, invece, siete alla ricerca di un thriller adrenalinico, questa sera potrete rifarvi gli occhi con la pellicola “Security” di Alain Desrochers e con Antonio Banderas e Ben Kingsley nel cast. Eddie Deacon (Antonio Banderas) è un ex veterano dei servizi speciali, adesso impiegato come guardia di sicurezza di un centro commerciale. Ma durante la sua prima sera di lavoro si ritroverà coinvolto nella protezione di una bambina, testimone di un crimine.

X-Factor 2022 – Audizioni [Canale 8, ore 21.30]: Torna l’appuntamento settimanale con lo show musicale più seguito da grandi e piccini. La sedicesima edizione del talent show anche questa sera ci mostrerà talenti unici e indimenticabili, a presentare sarà la frizzante Francesca Michielin.

C’è posta per te [La 5, ore 21.10]: Voglia di una serata di coccole? Proprio oggi andrà in onda un grande classico delle commedie romantiche per eccellenza con protagonisti Tom Hanks e Meg Ryan. Joe Fox (Tom Hanks) e Kathleen Kelly (Meg Ryan) vivono e lavorano a pochi isolati di distanza l’una dall’altro. Lui è il proprietario della più grande e importante catena di bookstore di Manhattan, dall’altro lato c’è lei che gestisce una piccola libreria per bambini proprio accanto a Joe. I due non possono far altro che odiarsi, ma un giorno, per un caso fortuito, i due iniziano una corrispondenza su internet, dove possono mantenere l’anonimato e innamorarsi…