WhatsApp, arrivano i “Call Links”: novità per chiamate e videochiamate

Novità per le chiamate in arrivo per WhatsApp: i "Call Links". Cosa sono e come usarli? Ecco le informazioni al riguardo.

Novità in arrivo per WhatsApp. La nota app di messaggistica istantanea introdurrà una nuova funzione volta a facilitare l’accesso a chiamate e videochiamate: i “Call Links“.

Una volta avviata una chiamata, si avrà la possibilità di generare un link da condividere con altri utenti che vorranno unirsi a questa più agevolmente. Basterà, così, cliccare per poter accedere alla chiamata in corso.

Per poter usufruire della nuova funzione, sarà necessario aggiornare l’applicazione all’ultima versione, che verrà lanciata questa settimana.

Non si tratta di una novità assoluta. Funzionalità simili sono già state da tempo introdotte da app come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams.

WhatsApp, inoltre, ha iniziato a testare videochiamate con un massimo di 32 persone.