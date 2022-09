Tik Tok, novità: in arrivo sul social il pulsante “Non mi piace”

Tik Tok, novità in arrivo: presto disponibile il tasto "Non mi piace". Tutte le ultime notizie in merito alla funzione annunciata per il noto social network di origine cinese.

Tik Tok, novità: è in arrivo una nuova funzionalità che permetterà di esprimere il proprio dissenso rispetto ad un contenuto. Infatti, secondo quanto annunciato, presto sarà possibile per gli utenti indicare quando un contenuto pubblicato sul social non è di loro gradimento. Ecco tutte le informazioni in merito a quest’ultma novità di Tik Tok.

Tik Tok, novità: tasto “Non mi piace”

Come anticipato in apertura, Tik Tok ha annunciato il lancio di una nuova funzionalità dell’applicazione. La novità consiste in un nuovo pulsante che sarà disponibile nell’interfaccia dell’app. Nello specifico, si tratta del tasto “Non mi piace”, la cui funzione è di facile intuizione: serve per esprimere il proprio dissenso in merito ad un contenuto pubblicato.

Grazie a questa novità, sarà quindi possibile non solo apprezzare i contenuti che vengono proposti sulla piattaforma ma si potrà valutarli in toto, decidendo di cliccare sul tasto “Non mi piace” se un elemento è di gusto dell’utente.

“Non mi piace” su Tik Tok

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, la motivazione per il lancio di questa nuova funzionalità è basata sulla necessità di avere maggiori riscontri da parte degli utenti dell’app. Si tratterebbe di “un nuovo modo per ascoltare il feedback direttamente dalla nostra community – secondo quanto dichiarato dall’azienda –. Ciò ci consente di identificare meglio i commenti irrilevanti o inappropriati, per promuovere interazioni autentiche”.

Inoltre, è stato specificato come l’uso della funzione non darà un riscontro visibile sui profili dell’app, e non saranno inviate notifiche ai creatori di contenuti. Quindi la funzione è soprattutto mirata alle valutazioni interne dell’app e al controllo di casi di incitamento all’odio, spam e trolling.

Altri social

L’uso del “Non mi piace” su Tik Tok non sarebbe quindi differente da quello che avviene in altri social. Infatti, YouTube permette una funzione simile, con un risultato visibile per i soli creatori di contenuti. Diverso è il caso di Reddit, dove invece il numero di “Mi piace” e “Non mi piace” è visibile al pubblico.

Leggermente diverso è il caso di Instagram, dove non è disponibile il “Non mi piace” ma ogni utente può decidere se rendere pubblico il numero di “Mi piace” o tenerlo privato.