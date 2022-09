Instagram: in arrivo blocco automatico per foto di nudo non richieste

Instagram sta lavorando a un filtro per proteggere gli utenti da foto e messaggi di nudo non richiesti. Ecco tutte le novità in arrivo.

Instagram è in procinto di attivare una nuova modalità per proteggere la sensibilità degli utenti: filtrare i messaggi di nudo non richiesti inviati nei messaggi diretti. L’app di Instagram, secondo un ricercatore italiano Alessandro Paluzzi, dovrebbe permettere di inserire in automatico foto che contengono nudità all’interno di una cartella che è separata dal menu dei messaggi diretti.

Il pensiero di questo progetto è nato dal rinvenire della funzionalità “nudity protection” all’interno dell’App. “Stiamo lavorando a stretto contatto con esperti per garantire che queste nuove funzionalità preservino la privacy delle persone dando loro il controllo sui messaggi che ricevono“ afferma TechCrunch, la portavoce di Meta, Liz Fernandez.

Le immagini che avranno contenuti di nudo, saranno rintracciati dal dispositivo, filtrati, senza inviare nulla ai server. Si potrà comunque ricevere tutte le foto desiderate e inoltrarle tra i contatti fidati. Questo nuovo filtro si aggiudica risolutivo, ancora una volta, nella lista di impostazioni che ha introdotto Instagram e App social per contrastare violenze, spam e messaggi inibitori. L’utente può attivare le funzioni dalla lista impostazioni e implementarle nel proprio profilo.