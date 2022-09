“La Stranezza” presto al cinema: il trailer del film con Toni Servillo, Ficarra e Picone

Il ritorno sul grande schermo dei siciliani Ficarra e Picone, con un film che celebra il conterraneo Luigi Pirandello.

Ficarra e Picone, insieme a Toni Servillo, tornano sul grande schermo con il film La Stranezza, che verrà presentato al Festival del Cinema di Roma e che uscirà nelle sale giovedì 27 ottobre. Già disponibili le prime immagini.

Il film fa riferimento all’opera teatrale di Pirandello Sei personaggi in cerca d’autore. Il protagonista è proprio Luigi Pirandello, interpretato proprio da Toni Servillo, che nel film torna in Sicilia in occasione di un omaggio a Giovanni Verga. Durante la visita conosce i due becchini e aspiranti attori di teatro, “Nofrio”, Onofrio Principato (ossia Salvatore Ficarra) e “Bastiano”, Sebastiano Vella (Valentino Picone). I due sono impegnati nelle prove per un nuovo spettacolo. Un incontro che porterà a soprese imprevedibili

Il film è candidato agli Oscar per rappresentare l’Italia per la categoria International Feature Film Award dell’edizione numero 95 dell’Academy Awards.

Regia di Roberto Andò, sceneggiatura di Massimo Gaudioso e Ugo Chiti. Dietro la produzione, invece, Attilio De Razza e Angelo Barbagallo per Bibi Film, Tramp Limited, Medusa Film e Rai Cinema, in collaborazione con Prime Video. Il cast arricchito da Renato Carpentieri, Donatella Finocchiaro, Luigi Lo Cascio, Galatea Ranzi e Fausto Russo Alesi.

Di seguito il trailer ufficiale del film.