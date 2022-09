Cinema a 3,50 euro: date e sale a Catania

Cinema a 3,50 euro: iniziativa dal titolo "Cinema in festa", per portare le famiglie davanti al grande schermo, al costo di 3,50 a biglietto. Di seguito le date e le sale aderenti nei maggiori cinema di Catania e provincia.

Cinema a 3,50 euro: domenica 18 settembre parte l’iniziativa “Cinema in festa”, che durerà fino a giovedì 22 settembre. L’iniziativa è stata proposta da MiC, Anec e Anica in collaborazione con la Fondazione Premi David di Donatello, una nuova iniziativa promozionale senza precedenti in Italia i cui punti di forza sono il prezzo ridotto del biglietto d’ingresso e la qualità dei film selezionati, da quelli per famiglie e commedie a film d’azione, fino ad arrivare a drammi e documentari, oltre ad eventi speciali che non saranno esclusi dall’iniziativa.

Saranno circa 2000 le sale di tutta Italia che aderiranno.

“Fare vivere le sale cinematografiche è fondamentale perché sono presidii culturali — afferma il Ministro della Cultura, Dario Franceschini — e e la visione collettiva di un film è un’esperienza unica che arricchisce. Sono convinto che anche “Cinema in festa” aiuterà a dimostrare che vivere la magia del cinema è un’esperienza irrinunciabile e preziosa per le persone ma anche interi territori, quartieri e città”.

Cinema a 3,50 euro: le sale aderenti a Catania e provincia

Numerose sono le sale di Catania e provincia che aderiscono all’iniziativa “Cinema in festa”. Di seguito, la lista.

Catania:

Multisala Alfieri;

Multisala Ariston;

Multisala King;

Multisala Lopò;

Multisala Planet;

Odeon.

Provincia:

Acireale – Multisala Margherita;

Belpasso “Etnapolis” – The Space Cinema;

Mascalucia – Moderno;

Misterbianco – UCI Cinemas Catania;

San Giovanni La Punta – Cinestar “I Portali”;

Trecastagni – Metropolitan.

Cinema a 3,50 euro: da dove nasce l’iniziativa

L’iniziativa si ispira al format francese “Fete du Cinema”, il quale prevede una “festa” della durata di 5 giorni, in cui il biglietto costerà, appunto 3,50 euro, senza distinzione di film in programmazione, dalle anteprime ai masterclass e altri eventi speciali Gli appuntamenti annuali saranno due: uno la terza settimana di settembre e l’altro la seconda settimana di giugno.

Come riportato sul sito ufficiale, “Cinema in festa” è un progetto che avrà una durata di 5 anni, a partire dal 2022 fino al 2026.