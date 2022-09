Bonus affitto docenti: cos’è e a chi spetta

Bonus affitto docenti: in arrivo una nuova agevolazione per gli insegnanti. La misura entrerà in vigore nel 2023 e avrà un duplice scopo: tutti i dettagli.

Bonus affitto docenti: in arrivo per gli insegnanti una nuova agevolazione. Grazie alla legge di bilancio 2022, infatti, sarà presto prevista l’erogazione di un nuovo bonus. Ecco di cosa si tratta.

Bonus affitto docenti: cos’è

Nello specifico, si tratta di un bonus per l’affitto o l’acquisto di una casa, rivolto a tutti quei docenti che sono in procinto di trasferirsi presso le località montane dell’Italia. Dal valore massimo di 2500 euro, questa nuova misura è volta a ripopolare quei territori di area montana, appunto, che sono i più disabitati del nostro Paese.

In questo modo si aiutano e incentivano pure le scuole e le famiglie. Negli ultimi tre anni, infatti, sono ben 236 le scuole, distribuite su isole e zone montane, che sono state chiuse, poiché non si sono potute formare le classi, a causa del basso numero di iscritti.

A chi spetta la nuova misura

Il nuovo contributo entrerà in vigore a partire dal 2023 e sarà valido per tutto l’anno solare. A richiedere e riscuotere questo aiuto economico potranno essere tutti quegli insegnanti che svolgono il loro lavoro a tempo determinato e che presteranno servizio, anche in termini di punteggio, nelle scuole di ogni ordine e grado, trasferendo la propria residenza in zone di montagna.

Il bonus affitto docenti verrà accreditato con una somma pari al 60% dell’importo, fino a un massimo di 2.500 euro all’anno. Se, invece, è in piano di acquistare un immobile, verrà presa in considerazione l’accensione del mutuo, dal momento che il bonus farà riferimento all’anno 2023 e verranno, dunque, calcolate le rate del mutuo pagate nell’arco di quell’anno solare.

Bonus affitto docenti: i requisiti