Domande sbagliate concorso ordinario secondaria: MIUR riconosce nuovi errori

Domande sbagliate concorso ordinario secondaria: il MIUR ha riconosciuto nuovi errori nella prova per l'accesso alle cattedre di ruolo per scuole medie e superiori. Ecco la lista aggiornata.

Domande sbagliate concorso ordinario secondaria: il Ministero dell’Istruzione ha riconosciuto nuovi errori nella prova sostenuta dagli aspiranti insegnanti di ruolo per accedere alle cattedre di scuole medie e superiori. Infatti, già nel corso dell’estate erano stati annunciati alcuni errori riconosciuti dal MIUR e la lista si allunga sempre di più. Ma di quali si tratta e cosa comporta?

Domande sbagliate concorso ordinario secondaria: cosa comporta

Come anticipato, si discute da tempo di quesiti errati all’interno della prova scritta per il concorso ordinario della scuola secondaria. Infatti, gli errori vengono segnalati di volta in volta e il MIUR ne riconosce alcuni. Ma cosa succede in questi casi? Secondo quanto riportato, una volta riconosciuti gli errori da parte del Ministero, l’unica via possibile è quella di procedere al ricalcolo dei punteggi per le classi di concorso coinvolte.

Domande sbagliate concorso ordinario: la lista aggiornata

classe di concorso A017 Turno 1 , domande n. 31 e n. 32, e Turno 2, quesito n. 4 – i punteggi saranno ricalcolati e i candidati interessati dalla modifica saranno avvisati con nota motivata, visibile nell’area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, sotto la voce Graduatorie;

La posizione del Codacons

Lo scorso giugno, quando si iniziò a parlare delle domande sbagliate concorso ordinario secondaria, anche il Codacons ebbe modo di esprimersi a riguardo. Infatti, una volta confermati gli errori da parte del MIUR, il Codacons ha richiesto una nuova ammissione all’orale di tutti i partecipanti delle classi dove sono si sono verificati dei problemi. Inoltre, è stato specificato che per quesiti errati non si intendevano solo gli errori, quanto anche le domande ambigue presente nella prova d’esame.