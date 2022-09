Test Medicina 2022, pubblicata la graduatoria: come immatricolarsi

Test Medicina 2022: online la graduatoria con l'assegnazione delle sedi. Di seguito tutte le info per immatricolarsi a Unict.

Stamattina è stata pubblicata la graduatoria per l’ammissione alla facoltà di Medicina. Ogni studente, attraverso il portale Universitaly potrà prendere visione della propria posizione in graduatoria e scoprire se è risultato Assegnato, prenotato, in attesa o fine posti.

Per tutti coloro che sono risultati assegnatari dovranno procedere con l’immatricolazione. Unict ha reso note le modalità per potersi immatricolare. Tuttavia, bisognerà accedere al portale smar_edu con le proprie credenziali, accettare la sede ed effettuare il pagamento della quota fissa. Il tutto sarà possibile entro e non oltre il 4 ottobre 2022.