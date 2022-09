Test Medicina 2022, online la graduatoria: differenza tra status

Appena pubblicata la tanto attesa graduatoria di merito del test di Medicina 2022. Da subito si notato i quattro status apposti ai nominativi dei candidati: ecco di cosa si tratta.

È uscita oggi la tanto attesa graduatoria nominativa, stilata per merito, del test di Medicina 2022 che gli aspiranti medici hanno svolto tre settimane fa. In base al punteggio ottenuto, tutti i candidati potranno già notare accanto al proprio nominativo uno fra i seguenti quattro status:

assegnato;

prenotato;

in attesa;

fine posti.

Ma a cosa fanno riferimento nello specifico queste note? Vediamo una ad una le differente fra gli status relativi alla graduatoria del test di Medicina.

Assegnato

Coloro i quali in graduatoria vedranno apposto lo status di “assegnato” accanto al proprio nome e cognome, dovranno procedere all’immatricolazione entro e non oltre le ore 12:00 del quinto giorno successivo alla pubblicazione di ciascuno scorrimento, incluso il giorno stesso di pubblicazione, tranne il sabato e i festivi, pena l’esclusione dalla graduatoria, in quanto considerati rinunciatari.

Prenotato

I candidati che, invece, risultano con status “prenotato” potranno scegliere di immatricolarsi subito nella sede in cui risultano prenotati entro e non oltre le ore 12:00 del quinto giorno successivo alla pubblicazione di ciascuno scorrimento, incluso il giorno stesso di pubblicazione, tranne il sabato e i festivi.

In caso contrario, potranno attendere altri scorrimenti di graduatoria e continuare a concorrere comunque per una delle altre preferenze. Coloro i quali sceglieranno questa seconda opzione, dovranno confermare l’interesse a rimanere in graduatoria nella propria area riservata attraverso la piattaforma “Universitaly”, entro il termine indicato.

Si nota come la conferma di interesse gioca a vantaggio di ogni candidato, in quanto continuando a confermare l’interesse in graduatoria si rimane sempre in una posizione più alta in graduatoria.

In attesa

In merito alla graduatoria di merito di Medicina, per status in “attesa” si fa rimerimento a quei candidati che si trovano in una fascia di punteggio tale per cui sono alte le probabilità di poter passare allo status di prenotato e continuare a concorrere per la sede di preferenza.

Fine posti

Infine, i candidati cui verrà indicato lo status di “fine posti” sono quelli che hanno meno probabilità di poter passare al secondo status, ovvero quello di “prenotato”, ma che se intendono rimanere in graduatoria e concorrere sperando di poter entrare, dovranno comunque continuare a confermare il loro interesse.