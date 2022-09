Lavoro Sicilia, posizioni aperte UniCredit: i profili richiesti

Il noto marchio UniCredit continua ad assumere personale in tutto il territorio nazionale. Anche per le filiere siciliane sono previste nuove opportunità di lavoro per laureati e neolaureati: ecco quali sono le figure richieste.

Per tutti coloro i quali attualmente sono alla ricerca di un impiego, il segretario del coordinamento nazionale di gruppo FABI UniCredit, Giuseppe Angelini, ha reso note nuove opportunità lavorative presso le filiali siciliane che offrono un pacchetto retributivo completo di assicurazione sanitaria e regime pensionistico. Infatti, grazie all’accordo sindacale “Team 23”, l’azienda è in forte espansione e continua ad assumere personale.

Sono stati predisposti ben 2.600 nuovi ingressi, molti dei quali anche nell’isola. Ecco quali sono, nello specifico, i requisiti e le posizioni aperte.

I requisiti

I candidati interessati a far parte del noto marchio UniCredit devono essere necessariamente in possesso di almeno una delle seguenti lauree triennali:

Economia;

Giurisprudenza;

Scienze Politiche;

Scienze della comunicazione.

Le posizioni aperte

Le opportunità lavorative per UniCredit nel territorio siciliano si concentrano maggiormente negli uffici delle grandi città, soprattutto a Palermo, dove si ricerca ampiamente la figura di “Consulente Direct”.

Ecco quali sono le risorse richieste: