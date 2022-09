Concorsi Sicilia: tutti i bandi attualmente attivi

Nuovi concorsi Sicilia attivi su tutta la regione. Diversi ruoli e mansioni. Ecco di seguito i bandi attivi e le scadenze.

Numerosi i concorsi Sicilia attualmente disponibili in tutta l’Isola. Infatti, sia gli ospedali che le università sono alla ricerca di personale, nello specifico l’Azienda Ospedaliera di Palermo, l’Asp di Messina, il Pulejo di Messina e l’Accademia di belle arti di Catania. Ecco i bandi attivi con i posti a concorso per ogni provincia.

Concorsi Sicilia: i bandi attivi a Palermo

Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo

n.5 posti coadiutore amministrativo;

n.11 posti assistente amministrativo informatico;

n.8 posti collaboratore amministrativo ingegnere;

I bandi attivi a Messina

Anche a Messina i concorsi Sicilia attivi sono numerosi. Ecco nel dettaglio di cosa si tratta.

Asp Messina

n.3 posti medico trasfusionale;

n.3 posto medico di radiodiagnostica presso Patti, Taormina e Milazzo;

n.1 posto chimico, medico/biologo, biologo, dirigente medico;

n.1 posto medico di medicina d’urgenza e di pronto soccorso;

Pulejo Messina

Concorsi anche presso il Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina. Nello specifico, è previsto il conferimento, per titoli e colloquio:

dell’ incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Recupero e riabilitazione funzionale del Presidio ospedaliero IRCCS/Piemonte di Messina;

dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Neuroriabilitazione del Presidio ospedaliero Piemonte di Messina.

Concorsi Sicilia: l’Accademia di belle arti di Catania assume

L’Accademia di Belle Arti di Catania ha pubblicato quattro nuovi concorsi che prevedono l’assunzione di 4 collaboratori in possesso di laurea triennale in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche o in Studi Umanistici, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Le figure andranno a ricoprire le seguenti aree:

Area Legale – Amministrativa (1 posto per area terza);

(1 posto per area terza); Area Comunicazione / Informazione, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze Armate (1 posto per area terza);

riservato prioritariamente ai (1 posto per area terza); Area Tecnico / Informatica (1 posto per area terza);

(1 posto per area terza); Area Bibliotecaria (1 posto per area terza).

I candidati che intendono partecipare ai suddetti bandi, dovranno presentare domanda online, tramite Spid, entro e non oltre il 3 ottobre 2022. Per poter essere valutati, tutti gli interessati dovranno sostenere due prove d’esame, scritta e orale.

Per ulteriori informazioni in merito al concorso promosso dall’Accademia di Belle Arti di Catania, è necessario consultare il sito web di riferimento.