Calcio Catania SSD: per entrare allo stadio servirà il biglietto cartaceo

Gli abbonati e gli spettatori occasionali dovranno mostrare la copia cartacea del biglietto prima di accedere allo stadio. In caso contrario, fa sapere Catania SDD, non si potrà prendere parte al match.

La nuova stagione calcistica si apre con tante novità per gli abbonati della società sportiva Catania SSD. Come annunciato dalla stessa società, gli abbonati potranno accedere allo stadio:

esibendo un documento di identità ;

; la copia della card “We Catania “;

“; la copia cartacea della ricevuta d’acquisto dell’abbonamento per la nuova stagione sportiva, ossia il segnaposto.

Per tutti coloro che non hanno scelto l’acquisto dell’abbonamento, ma il pagamento per il biglietto di una partita specifica, dovranno comunque presentare la copia cartacea dello stesso. Stesso controllo sarà riservato anche per gli operatori in servizio.

Se non sarà esibita la copia cartacea della documentazione richiesta, non si potrà accedere all’interno dello stadio.

Inoltre, la società calcistica catanese invita i propri spettatori a recarsi allo stadio anticipatamente rispetto all’orario d’inizio della partita.