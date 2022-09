Catania SSD, come e dove acquistare i biglietti stadio per i minorenni

Rese note le modalità d'acquisto per i biglietti del Catania SSD destinati ai minorenni: prezzi simbolici di 0,50€ per i giovanissimi rossazzurri.

La società Catania SSD ha comunicato le nuove modalità d’acquisto per i biglietti destinati ai minorenni, in particolare agli under 12, per la nuova stagione calcistica di Serie D.

In particolare, come già annunciato nelle prime conferenze stampa della società rossazzurra, l‘intenzione è quella di riportare i giovanissimi tra i gradoni e le tribune dello Stadio Angelo Massimino; proprio per l’occasione, i minori di 12 anni potranno ricevere un tagliando d’ingresso al prezzo simbolico di 0,50€, accompagnati da un maggiorenne.

Queste le modalità stabilite dal Catania SSD per l’acquisto dei sopracitati biglietti stadio:

Under 12 (nati dal 1° gennaio 2011 in poi) € 0,50 – Tagliandi acquistabili esclusivamente al botteghino da un adulto, che dovrà essere in possesso di abbonamento o biglietto, potrà acquistare un massimo di due tagliandi riservati ad under 12 e sarà tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.

In particolare, per la prima partita ufficiale in casa dei rossazzurri contro il San Luca, sarà possibile acquistare i tagliandi entro le ore 13.00 di martedì 27 settembre. Per le successive partite di campionato, sarà stabilito di volta in volta il termine ultimo per l’acquisto dei biglietti.