Calcio, morto Giampiero Ventrone: fu preparatore atletico del Catania

Scomparso Giampiero Ventrone, anche ex preparatore atletico del Calcio Catania.

Mondo del calcio in lutto. Nel corso della scorsa notte è venuto a mancare, a Napoli, Giampiero Ventrone, ben conosciuto in quanto ex preparatore atletico della Juventus e, tra il 2014 e il 2015, del Calcio Catania in Serie B.

Ventrone si è spento, a causa di una malattia, all’età di 62 anni.

Dopo esser stato per un decennio preparatore atletico della Juventus e per una stagione vice allenatore dell’Ajaccio, ha fatto parte anche dello staff del Calcio Catania. In seguito ha lavorato anche in Cina, tra le fila del Guangzhou FC e del Jiangsu FC. L’ultimo incarico per il Tottenham.