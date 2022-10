Calcio, partita Paternò-Catania a porte aperte: c’è l’ufficialità

Calcio: il match di domenica con il Paternò si terrà a porte aperte: la nota.

Notizie importanti per gli appassionati di calcio: la partita Paternò-Catania, fissata per questa domenica, si terrà in presenza del pubblico, a Paternò.

Il ricorso presentato dal Paternò Calcio contro le decisioni del Giudice Sportivo maturate in seguito alla gara con il Licata è stato accolto. Arriva, dunque, l’ufficialità.

“A seguito del provvedimento odierno della Corte Sportiva di Appello Nazionale – si legge nella nota della LND – , il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto che la gara Paternò-Catania, in programma domenica 23 ottobre alle 15.00 e valevole per l’ottava giornata del girone I del campionato Serie D 2022/23, sarà disputata allo stadio comunale “Falcone Borsellino” (Contrada Salinelle, Paternò), a porte aperte“.