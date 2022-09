Da Catania a Trapani in volo: al via collegamento aereo tra le città siciliane

Nuovi voli si aggiungono alla lista dell'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani, tra questi arriva quello per Catania con tre turnazioni settimanali per collegare le due parti della Sicilia.

L’aeroporto Internazionale Vincenzo Florio di Trapani, a partire da questo inverno, includerà tantissime nuove destinazioni per tutti i suoi viaggiatori, nazionali e stranieri.

Una nuova conquista per il territorio

Da inizio settembre sono state aggiunte circa 7 rotte e 58 voli settimanali per la stagione invernale 2022, nonché il 300% in più rispetto al 2019. È proprio la compagnia aerea Ryanair a confermare la sua presenza all’aeroporto Vincenzo Florio per la stagione fredda 2022-2023, in cui si premurerà di inserire nel suo sistema di prenotazioni la dicitura “Trapani – Marsala” per lo scalo trapanese.

Tutte le altre nuove rotte includeranno:

Milano-Bergamo,

Roma-Fiumicino,

Torino,

Treviso,

Bologna,

Pisa,

Malta.

Volo Catania – Trapani

Tra le varie novità per l’aeroporto di Trapani, ne è prevista anche una riguardante la città di Catania. Infatti, dal 30 ottobre 2022, si potrà volare da Trapani (ore 8.00) ogni Lunedi, Venerdì e Domenica, a Catania (ritorno stimato intorno alle ore 20:50). Si tratterebbe dell’unica tratta aerea interna all’isola siciliana, e potrebbe diventare un’alternativa per gli spostamenti da una parte all’altra della Sicilia, considerando anche la situazione in cui versano le autostrade siciliane, la quale non facilita gli spostamenti con autoveicoli e autobus.

I voli Catania – Trapani sono già disponibili sul sito di Aeroitalia, a partire dal mese di ottobre. Tuttavia, i prezzi sembrerebbero essere ancora in aggiornamento.