Catania, crollo parziale di una chiesa: danneggiata automobile

Nella città di Catania, caratterizzata da una forte instabilità metereologica, inizia la conta dei danni dopo la pioggia: è crollata in modo parziale una chiesa, e un'auto parcheggiata al di sotto è stata danneggiata.

Prosegue l’ondata di maltempo che, da giorni, si sta abbattendo sulla provincia etnea: lunghe e grigie giornate caratterizzate da acquazzoni improvvisi, la cui instabilità continuerà anche durante tutta la giornata di oggi, martedì 27 settembre, per la quale è stata proclamata l’allerta di livello “giallo” per rischio idrogeologico.

La forte instabilità e gli acquazzoni verificatisi in questi giorni hanno, sfortunatamente, provveduto a creare i primi disagi; il più grave è quello registrato verso le 13 di ieri, lunedì 26 settembre, quando è stato segnalato dagli abitanti di Via Curia, nel cuore di Catania, il crollo della chiesetta situata nella medesima zona.

La chiesa, in forte stato d’abbandono da tempo, è crollata parzialmente: sebbene non vi siano stati feriti, un’automobile è stata “seppellita” sotto i mattoni e i calcinacci venuti giù dal rudere. Grande la delusione sui social, dove la foto del crollo è diventata virale in poco tempo: i più lamentano la mancanza di ripristino o restauro della chiesetta. L’avvenimento ha portato una forte preoccupazione tra gli abitanti del posto: ecco perché, in queste ore, si sta verificando che le case attigue alla chiesa siano in sicurezza.