Bambina di 5 anni scomparsa nel Catanese: l’appello dei familiari

Scomparsa la piccola Giulia Lucia Pizzati, di appena 5 anni: la madre l'ha prelevata dalla casa del padre, dove risiedeva per sentenza di separazione, sparendo nel nulla con la bambina nelle ore successive.

Sono ore difficili nel Catanese: si trattiene il fiato per la scomparsa della piccola Giulia Lucia Pizzati, di 5 anni. La bambina, secondo quanto spiegato dalla famiglia, che ha lanciato l’appello sui social, doveva ritornare a casa la scorsa domenica, il 25 settembre: secondo gli accordi dopo la sentenza di separazione, la piccola era affidata al padre, residente a Vaccarizzo, durante la settimana ma non nei week-end, momento nel quale era affidata la madre.

Dallo scorso venerdì 23 settembre, dunque, la bambina è andata dalla madre: quest’ultima si è però resa irraggiungibile sin da subito, secondo quanto si legge dall’appello dei parenti, sparendo nel nulla con la piccola da domenica sera in poi. Per questo motivo, è stata presentata alle autorità competenti la denuncia per sottrazione di minore. Nel frattempo, si tenta in ogni modo di ritrovare la piccola, ormai lontana da casa da diversi giorni.