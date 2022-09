Abbonamento bus-metro a tariffa agevolata per studenti UNICT: come ottenerlo e novità

Abbonamenti annuali per gli studenti dell'Università di Catania a tariffa agevolata: ecco come spostarsi in città con bus e metro risparmiando.

Notizie utili agli studenti dell’Università di Catania che usufruiscono quotidianamente dei mezzi di trasporto: risulta acquistabile l’abbonamento integrato Metro e bus.

Di fatto si esplicita che gli studenti dell’Università degli Studi di Catania, regolarmente iscritti, possono acquistare al costo di €20,00 un abbonamento annuale che comprende tanto i trasporti urbani bus di AMTS Catania Spa quanto il servizio della Metropolitana gestita da FCE. In particolare tali abbonamenti risulteranno validi dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023.

Gli interessati sono tenuti ad acquistarlo entro e non oltre il 31 ottobre 2022. Previste delle nuove procedure.

La procedura da seguire

Per ottenere l’abbonamento integrato è necessario seguire le seguenti procedure:

richiederlo tramite il Portale Studenti dell’Università di Catania contemporaneamente o successivamente all’immatricolazione/iscrizione, selezionando il flag sulla voce “Abbonamento agevolato trasporti urbani AMTS/FCE” ed effettuare il pagamento nella sezione dedicata al portale; scaricare l’app “FCE Catania” disponibile su Google Play e App Store; creare un account; cliccare nel profilo dell’account sulla voce “Studenti Univ. Catania Convenzionati”; effettuare l’upload di carta di identità e foto tessera; selezionare il titolo “Abbonamento Metro Annuale Studenti Universitari”.

Si esplicita che l’abbonamento si attiverà entro 7 giorni dall’avvenuto pagamento sul Portale Studenti.

Per ulteriori informazioni sull’abbonamento, si rimanda all’apposita sezione “Trasporti e mobilità” interna al sito ufficiale dell’Università di Catania.

In più sull’App “FCE Catania”

Per ottenere informazioni sull’app “FCE Catania”, che rappresenta una novità, è invece messo a disposizione degli interessati il servizio di customer care dedicato, attivo soltanto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 e dalle 15:00 alle 17:00 e il sabato dalle 9:30 alle 13:00, tramite i seguenti canali: