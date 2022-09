UNICT – Numero programmato locale: immatricolazioni in scadenza

Resta ormai poco tempo per immatricolarsi ai corsi a numero programmato locale e pagare la quota fissa prima che si passi allo scorrimento: ecco la procedura da seguire.

È trascorso quasi un mese dalle prove d’ammissione relative ai corsi a numero programmato offerti dall’Università degli Studi di Catania: quei corsi, si ricordi, che mettono a disposizione un numero limitato di posti per anno accademico, per i quali occorre concorrere partecipando ai test d’ammissione creati ad hoc.

Di quei test, tuttavia, si hanno già i risultati: lo scorso 15 settembre, infatti, sono state rese note le graduatorie di merito, recanti gli ID dei partecipanti, la loro idoneità e la loro posizione in graduatoria. Contemporaneamente alla pubblicazione delle graduatorie di merito, è stato dato il via alle immatricolazioni degli idonei ai corsi di laurea. La corsa alle prime immatricolazioni, tuttavia, sta per raggiungere la sua fine: si ha tempo fino al 29 settembre per pagare la quota fissa di 156 euro e diventare ufficialmente studenti dell’Ateneo catanese.

La procedura è semplice:

bisogna collegarsi al Portale Studenti “Smart Edu”;

“Smart Edu”; da lì, va compilata la domanda di immatricolazione ;

; infine, va pagata la quota fissa di 156 euro.

Una volta trascorso il limite del 29 settembre, sarà la volta dello scorrimento delle graduatorie: ovvero, quel momento in cui gli studenti idonei inizialmente rimasti fuori avranno la possibilità di prendere il posto degli idonei rinunciatari. Due saranno, per allora, le date da tenere a mente: quella del 1° scorrimento, dal 3/10 alle ore 10:00 al 10/10 alle ore 23:59; quella, infine, del 2° scorrimento, dal 12/10 alle ore 10:00 al 17/10 alle ore 23:59.