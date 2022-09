Sicilia, oggi si torna in classe: le nuove regole anti-Covid

Oggi è il grande giorno per moltissimi studenti siciliani: ricomincia la scuola dopo tre mesi di vacanza.

Oggi, lunedì 19 settembre, gli studenti siciliani rientrano in aula, come anche quelli della Valle d’Aosta. Nel resto d’Italia, invece, l’inizio delle lezioni è già avvenuto durante gli scorsi giorni.

In realtà, in Sicilia alcune scuole hanno anticipato la data del nuovo inizio dell’anno scolastico: questa può infatti essere scelta e adattata dai singoli istituti.

Nuove regole anti-Covid

Nuovo anno scolastico, nuove regole anti-Covid: si parla, però, non più di obblighi, ma del divieto di accesso negli edifici scolastici per chi ha temperatura superiore a 37,5° o presenta sintomi compatibili con il Covid.

Inoltre, la mascherina non è più obbligatoria; tuttavia chi vuole indossarla può farlo. Per le persone fragili, invece, è previsto l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2, come ha specificato il MI nel Vademecum.

Le festività nazionali

La scuola inizia oggi, ma gli studenti staranno già pensando a chiedersi quando arriveranno le vacanze; di seguito le date delle festività nazionali: