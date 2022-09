WhatsApp, “Ciao mamma, ho cambiato numero”: la nuova truffa

Una nuova truffa circola su WhatsApp: ecco cosa c'è da sapere per non cadere nel tranello.

Circola online una nuova truffa: ha fatto la sua prima apparizione in Australia, dove si è diffusa così velocemente che la Australian Competition and Consumer Commission ha emesso un comunicato informando i cittadini sulla nuova minaccia. Dopo una settimana la truffa è arrivata anche in America ed Europa: ecco cosa c’è da sapere.

Il messaggio-truffa

“Hi mum, my phone just broke, so you can delete the number and save this one“: questo il messaggio-truffa che in italiano si tradurrebbe con “Ciao mamma, ho rotto il cellulare, quindi puoi cancellare il vecchio numero e salvare questo“.

Il messaggio, però, serve solo per agganciare le vittime: chi risponde, infatti, nei minuti successivi viene intasato di altri messaggi contenenti richieste di varia natura, come richieste di denaro perché “le credenziali del conto in banca sono andate perse assieme al vecchio numero“.

Come difendersi

Cadere nel tranello di questa truffa è facile, soprattutto per chi ha i figli lontani e per cui, quindi, la richiesta potrebbe non sembrare così strana.

L’unico modo per difendersi, però, è cancellare immediatamente il testo del messaggio ricevuto ed eliminare il numero dal quale è giunto.