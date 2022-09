Meteo Sicilia, pioggia in arrivo: le previsioni per la settimana

Meteo Sicilia: è previsto ancora caldo, ma sono in arrivo piogge e temporali su alcune città dell'Isola. Di seguito le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: quali sono le previsioni per l’inizio di questa settimana? Secondo gli esperti de ilmeteo.it, il caldo continuerà nei prossimi giorni, ma le temperature, anche se di poco, si abbasseranno. Inoltre, è prevista anche pioggia in alcune città: di seguito i dettagli sulle previsioni.

Le previsioni per oggi e domani

Le previsioni meteo Sicilia per oggi, 19 settembre, sono ancora una volta di sole e caldo. Nel cielo, infatti, il sole splenderà su tutta l’Isola, portando le temperature fino a 33 gradi.

La provincia più afosa sarà Siracusa, dove nonostante il cielo poco nuvoloso e vento moderato la temperatura massima sarà appunto di 33 gradi. Ad Enna, invece, la minima raggiungerà i 15 gradi, mentre la massima i 26. Ad Agrigento sono previsti sole e caldo: con 30 gradi di massima, sarà il tempo perfetto per andare al mare dopo una giornata di scuola.

Anche domani il clima sarà lo stesso: sono previsti sole e caldo ad Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa, con vento debole a Messina e Palermo.

Meteo Sicilia: si attendono piogge e temporali

Dal caldo si passerà con mercoledì 21 a piogge e addirittura anche temporali, specialmente a Messina, dove sono appunto previsti temporali con schiarite.

Pioverà anche in altre città: è prevista acqua a Catania, Ragusa e Siracusa. Nelle ultime due, in particolare, il rischio di precipitazioni sarà rispettivamente del 72% e del 78%. Al contrario, un bel cielo sereno è previsto a Trapani, Enna e Caltanissetta.

Grazie alle piogge le temperature meteo Sicilia si abbasseranno: solo ad Agrigento si supereranno i 30 gradi.

La pioggia continuerà a cadere anche nella giornata di giovedì: temporali e schiarite sono previsti a Ragusa e pioggia debole invece a Siracusa. Cielo sereno a Palermo e Trapani.

A Catania caldo intenso

Nelle giornate di oggi e domani a Catania splenderà il sole alto nel cielo, continuando a portare caldo: addirittura, dalle 14 alle 17 di oggi (così come per domani) ilmeteo.it riporta un simbolo per indicare di fare attenzione a causa del caldo intenso, che farà raggiungere una temperatura percepita di 36 gradi.

Mercoledì, invece, nella città etnea il caldo verrà smorzato con la pioggia, prevista a partire dalle ore 11 circa. Le temperature, come anche per giovedì, si limiteranno a raggiungere i 25 gradi.