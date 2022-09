“From Scratch”: in arrivo su Netflix una nuova serie TV girata in Sicilia

Prossimamente in arrivo sulla piattaforma di streaming Netflix una nuova serie TV girata in Sicilia: il titolo è "From Scratch" e nel cast sono presenti diversi attori italiani.

“From Scratch – La forza di un amore” è il titolo della nuova serie TV targata Netflix che ha visto anche la Sicilia tra i suoi set. In particolare, si tratterà di una miniserie americana prodotta da Netflix che racconta la storia d’amore tra Amy e Lino, rispettivamente un’americana e un siciliano interpretati da Zoe Saldaña ed Eugenio Mastrandrea.

Amy è un’artista che si innamora di un cuoco siciliano durante una trasferta in Italia. La coppia troverà diversi ostacoli nel corso della loro relazione, come momenti di lutto o differenze culturali che affioreranno man mano.

Come anticipato, alcune scene della serie TV sono state girate in Sicilia: in particolare, i set prescelti sono stati Cefalù e la zona circostante, come visibile anche nel trailer già disponibile su Netflix. Inoltre, nel cast sono presenti diversi attori siciliani, come la nota Lucia Sardo, che veste i panni di Filomena, la mamma di Lino, e ancora Paride Benassai e Roberta Rigano, rispettivamente nei ruoli del padre e della sorella del protagonista siciliano.

La serie sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 21 ottobre 2022 ma, per i più curiosi, è bene sapere che essa si ispira ad un libro autobiografico tra i più venduti negli Stati Uniti. Si tratta del romanzo della scrittrice Tembi Locke, dal cui titolo è ripreso il nome della serie TV, vale a dire “From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home”.