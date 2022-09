Stasera in tv: “Qua la zampa” e “Atlantide – Elisabetta segreta”

Stasera in tv: sono di diverso tipo i film disponibili per questo lunedì sera. Ecco i più consigliati dalla redazione di Live Unict.

Qua la zampa [Canale 27, ore 21.10]: Commedia americana del 2017, racconta di un cane speciale che possiede addirittura il dono della reincarnazione. Di rinascita in rinascita, conservando la memoria delle sue vite precedenti, cercherà di scoprire il senso della propria esistenza.

Era mio figlio [Cielo, ore 21.20]: Film americano del 2020, racconta una missione di salvataggio l’11 aprile 1966,in cui il paracadutista statunitense William H. Pitsenbarger ha la possibilità di fuggire sull’ultimo elicottero impegnato in una difficile zona di guerra in Vietnam. Decide però di non approfittarne e di rimanere a terra per aiutare i compagni, compiendo il più grande sacrificio della sua vita. Trentadue anni dopo, Scott Huffman membro dello staff del Pentagono in rampa di lancio per un avanzamento di carriera, riceve il compito di indagare su quanto accaduto per una richiesta di medaglia d’onore a Pitsenbarger avanzata dal suo superiore e dai genitori.

Atlantide – Elisabetta segreta [La 7, ore 21.15]: Un documentario che racconta la vita segreta della regina Elisabetta. Scoop e colpi di scena su una delle donne più discusse della storia.

La partita 2018 [Rai 5, ore 21.20]: Film di carattere sportivo, narra un campo da calcio in cui non si decide solo il destino del campionato ma anche quello di alcune persone che hanno deciso di dare una svolta alla propria esistenza: il Presidente dello Sporting Club Italo, l’allenatore Bulla, il capitano della squadra Antonio.