Stasera in TV: in onda”Sophia” e “Terminator”

Martedì sera noioso? La Redazione di LiveUniCT vi consiglia film e programmi da non perdere assolutamente stasera in TV, con un'offerta per ogni genere e preferenza.

Sophia [Rai 1, ore 21:25]: Il film racconta tutta la vita di Sophia Loren, tra cinema, spettacoli, successi e vita privata.

Terminator- Destino oscuro [Italia Uno, ore 21:20]: Sarah è una cacciatrice di macchine, si ritrova a salvare la vita di Dani quest’ultima è minacciata da un nuovo modello di cyborg che viene dal futuro.

Il commissario Lo Gatto [Cine34, ore 21:00]: In Vaticano è stato commesso un omicidio, il Commissario lo Gatto interroga persino il papa, dato l’accaduto i suoi superiori decidono di mandarlo a Favignana, dove avrà a che fare con un nuovo caso.

Papillon [Rai Movie, ore 21:10]: Remake del capolavoro del 1973, il film racconta la storia di Henri un giovane condannato ingiustamente all’ergastolo che tenta di fuggire dalla prigione.