Funerali Regina Elisabetta II: dove vederli

La Regina Elisabetta II si è spenta il 9 settembre scorso: oggi, 19 settembre, a dieci giorni esatti dalla sua morte il funerale.

Oggi, 19 settembre 2022, sono dieci giorni esatti dalla data di morte della regina Elisabetta II, di 96 anni. Partecipare ai funerali della monarca sarà non solo occasione di porgere a lei un ultimo saluto, ma anche prendere parte ad un importante evento della storia contemporanea.

Per vedere dal vivo i funerali della regina Elisabetta II bisognerebbe trovarsi nel Regno Unito, tuttavia anche in Italia è possibile seguirli in diretta tramite la televisione, così come in tutto il resto del mondo, come per tutte le altre cerimonie della famiglia reale britannica.

In Italia, in particolare, la cerimonia funebre sarà visibile a partire dalle ore 12:00, ora italiana sia sulla Rai che su Mediaset. Il lungo lutto nazionale si concluderà con la processione che si svolgerà a Londra e con il servizio funebre nella cappella di San Giorgio al castello di Windsor. Successivamente, la regina sarà sepolta nella cappella commemorativa del re Giorgio VI, accanto al marito Filippo deceduto lo scorso anno.