Sicilia, Polizia ferma rave party: partecipanti da tutta Italia

Fermato dalla Polizia un rave party in Sicilia con molti partecipanti. Quest'ultimi giungevano da tutta Italia per prendere parte all'evento.

Centinaia sono stati i ragazzi fermati dalla Polizia prima che l’evento avesse inizio. Si trattava di un rave party, organizzato in un’area demaniale in Contrada Raffo Rosso nella zona di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. Successivamente al monitoraggio delle piattaforme social, gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato di pubblica sicurezza di Niscemi, sono riusciti ad intercettare l’esatto luogo in cui il rave party stava per compiersi.

Venendo al tempo stesso a conoscenza della partecipazione a questo evento di giovani provenienti da tutta Italia, dal Piemonte, dalla Liguria o dalla stessa Sicilia, arrivati sul posto con mezzi di diverso tipo, tra cui camper, per poter prendere parte all’evento. Avendo individuato il luogo specifico grazie alle intercettazioni, sono stati posti diversi posti di blocco nelle aree d’accesso all’evento, bloccando diverse centinaia di giovani. Nel luogo erano già presenti: un palco con un impianto di amplificazione alimentato da gruppi elettrogeni e diverse tende da campeggio in tutta l’area circostante.

Le diverse operazioni di “sgombero” sono state attuate nell’immediatezza dal questore ed il prefetto al tempo stesso ha seguito in modo costante l’evolversi della vicenda. Durante in seguito delle diverse operazioni di sgombero sono stati identificati: settanta partecipanti, giunti a bordo di cinque camper, quattro autocarri e una ventina di autovetture.

Molti dei ragazzi presenti sul posto risultavano già aver partecipato ad altri “rave party” in diverse regioni del territorio nazionale. Tuttavia lo sgombero dell’area si è svolto senza alcun disordine e verso la mezzanotte tutti i partecipanti hanno lasciato il sito scortati dalla polizia fino al limite delle provincie di Catania e Agrigento.