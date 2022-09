UNICT – Numero programmato locale: pubblicate le graduatorie

Unict ha reso note le graduatorie di merito per l'accesso al primo anno ai corsi di laurea a programmazione locale. Di seguito le graduatorie.

Unict ha pubblicato le graduatorie per l’accesso ai corsi di laurea a programmazione locale. Le graduatorie indicano esclusivamente l’ID della domanda di immatricolazione dei candidati e non altri dati identificativi. I candidati ammessi devono immatricolarsi compilando la domanda online tramite il Portale Studenti a partire dal 15 ed entro il 29 settembre 2022.

Scorrimenti

Qualora dovessero rimanere dei posti non assegnati, si procederà alla formazione delle liste dei candidati ammessi per scorrimento, costituite, per ciascun corso di studio, da un numero di candidati pari a quello dei posti disponibili a seguito della mancata immatricolazione di candidati ammessi.