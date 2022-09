UNICT − Corsi gratuiti in inglese per gli studenti: aperte iscrizioni

Nuovi corsi completamente gratuiti per gli studenti: sono erogati agli atenei dell’Alleanza universitaria europea EUNICE. Tutte le principali informazioni.

Interessanti opportunità anche per gli studenti dell’Università degli Studi di Catania, tanto di triennale quanto di magistrale. Previsti dei corsi completamente gratuiti, erogati in lingua inglese, dagli atenei dell’Alleanza universitaria europea EUNICE, nei seguenti campi di studio: Engineering: Energy, Smart Cities, Transport, Environment; Information Technology (IT); Sustainable Development. Sono già aperte le iscrizioni.

I corsi e le relative iscrizioni

I corsi disponibili sul catalogo EUNICE sono numerosi. Di seguito tutti i principali dettagli a riguardo:

“Energy and Sustainability” (5 CFU) erogato online da University of Vaasa (Finlandia) dal 1° novembre al 13 dicembre 2022. Iscrizioni entro il 24 ottobre 2022; “Applied Mechanics – Fem in lightweight construction” (9 CFU) erogato online da Brandenburg University of Technology (Germania) dal 17 ottobre 2022 al 12 febbraio 2023. Bisognerà iscriversi entro l’11 settembre 2022; “Artificial Intelligence: concepts, challenges and opportunities” (5 CFU) erogato online da University of Vaasa (Finlandia) dal 10 ottobre al 14 dicembre 2022. Risulta possibile iscriversi entro il 2 ottobre 2022; “Applied machine learning” (5 CFU) erogato online da University of Vaasa (Finlandia) dal 21 settembre al 22 novembre 2022. Le iscrizioni sono aperte fino al 14 settembre 2022; “Un/Disciplining knowledge: technology, science and society in transformation” (6 CFU) erogato in modalità hybrid (in person/online) da Brandenburg University of Technology (Germania) dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023. Gli interessati potranno iscriversi entro e non oltre l’11 Settembre 2022.

Chiunque desideri sapere di più sulle procedure d’iscrizione e sul riconoscimento dei crediti, potrà consultare l’apposita sezione interna al sito UNICT (cliccando su Home>Internazionale>Eunice – European University>Catalogo corsi online).