Stasera in TV: “Andiamo a quel paese” con Ficarra e Picone

Purchè finisca bene[Rai 1, ore 21.25]: Ines è una netturbina con la passione per l’oroscopo, il suo vicino di casa è un ingegnere che sta lavorando ad un nuovo progetto, tra i due non ci sono bei rapporti. Ma l’arrivo inaspettato dei genitori di Ines cambia tutto.

Andiamo a quel paese [Canale5, ore 21.20]: due amici decidono di lasciare la loro città e di andare a vivere in un piccolo paese, dove la vita è meno cara, in questo paese grazie al numero elevato d’anziani otterranno vari benefici. Diretto e interpretato da Ficarra e Picone.

Europa League-Lazio Vs Feyenoord [TV8, ore 20.55]: la Lazio di Maurizio Sarri incontra gli olandesi del Feyenoord per la prima partita del girone di Europa League.

Il vento del perdono [Nove, ore 21.25]: dopo un matrimonio fallito e dopo la morte del figlio, Einar si ritrova da solo, l’unica persona che gli sta accanto è il suo amico Mitch, rimasto paralizzato dopo l’aggressione di un orso.