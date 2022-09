Stasera in TV: in onda “Tim Music Awards” e “Benvenuti al Sud”

Ancora dubbi su come trascorrere questo venerdì sera? Ecco le proposte della nostra redazione su programmi e film da vedere stasera in TV.

Cinema Catania troppo lontani? Per questo venerdì si può sempre optare per un bel film in TV. Il palinsesto odierno offre davvero diverse allettanti proposte.

Tim Music Awards [Rai Uno, ore 20:35]: Vanessa Incontrada e Carlo Conti, in diretta dall’Arena di Verona, presenteranno i Tim Music Awards, l’evento musicale estivo che premierà i vincitori dell’edizione 2022.

Benvenuti al Sud [Canale 5, ore 21:20]: ritorna la commedia italiana diretta da Luca Miniero con Claudio Bisio e Alessandro Siani. Alberto è un milanese doc, direttore delle poste, viene trasferito a San Marco di Castellabate, in provincia di Salerno. Inizialmente non prenderà bene la nuova vita nel paesino salernitano, ma i nuovi colleghi e il “calore” del sud gli faranno cambiare ben presto idea.

12 anni schiavo [Iris, ore 21:00]: il giovane afroamericano Solomon Northup viene condotto con l’inganno a Washington da due uomini che si interessano alle sue abilità di violinista per un fantomatico circo. Arrivato nella città, dopo essere stato picchiato e drogato, viene venduto come schiavo nelle piantagioni della Louisiana. Da quel giorno in poi e per dodici anni la sua vita sarà un calvario.

Tutte le strade portano a Roma [La 5, ore 21:10]: Maggie (interpretata da Sarah Jessica Parker) ha quarant’anni, single e vive a New York. Sua figlia Summer ha diciasettenne anni e un animo ribelle. Il loro rapporto non è “rose e fiori”, ma dal passato torneranno due persone che cambieranno totalmente le loro vite.