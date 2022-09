Stasera in TV: in onda “Birdman” e “Proposta indecente”

Indeciso su cosa guardare questo mercoledì sera in tv? I consigli della redazione di LiveUnict.

La partita del cuore 2022 [Rai 2, ore 21.20]: stasera andrà in scena la partita tra la Nazionale Cantanti e il Charity Team. Come sempre a scopo benefico. Tanti volti conosciuti in campo. Enrico Ruggeri, Gianni Morandi, Francesco Totti, Gabriel Omar Batistuta, Alessandro Cattelan, Sangiovanni, Rkomi, Bugo, solo per citarne alcuni.

L’intruso [Rai 4, ore 21.19]: film thriller del 2019 che racconta la storia di due sposini che, dopo aver comprato una casa, scoprono che il precedente inquilino non vuole lasciare l’abitazione.

L’ultimo dei templari [Canale 20, ore 21.04]: film del 2011 con Nicolas Cage racconta le avventure di un eroico crociato, Behmen, e il suo più intimo amico, Felson, che ritornano a casa dopo decenni trascorsi a combattere, solo per ritrovare il loro mondo distrutto dalla Peste nera.

Birdman [Rai Movie, ore 21.10]: questo film del 2014 ha ricevuto 9 candidature e vinto 4 premi Oscar, oltre a numerose candidature e vittorie ai Golden Globes, David di Donatello, Bafta e tanti altri riconoscimenti. La pellicola, con Emma Stone, Michael Keaton e Edward Norton, racconta la storia di un ex stella del cinema Riggan Thomson che desidera provare ai critici di essere un vero artista e non soltanto un attore capace di ruoli secondari.

Proposta indecente [Iris, ore 21.00]: pellicola del 1993 con Demi Moore e Robert Redford. John Gage, un affascinante e cinico miliardario, offre un milione di dollari a Diana e David Murphy, una coppia di innamorati con problemi economici, per trascorrere una notte con la donna.